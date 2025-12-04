Manila: Massenprotest gegen Korruption

Zehntausende Menschen waren am Montagabend in Bulgarien auf der Straße, um gegen die Regierung unter Ministerpräsident Bojko Borissow zu protestieren. Vergangene Woche gab es bereits Proteste gegen den Haushaltsentwurf der Regierung. Dass Borissow den Enturf daraufhin zurückzog, stoppte den Protest jedoch keineswegs. Die wütenden Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung, weil sie genug haben von der anhaltenden Korruption im Land. Im Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International landete Bulgarien neben Ungarn und Rumänien auf dem letzten Platz unter den EU-Mitgliedstaaten. Es ist außerdem das ärmste Land in der EU. Auch in anderen Städten wurde am Montagabend demonstriert - insgesamt war es der größte Protest seit den 90er Jahren.