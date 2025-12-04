Philippinen
Manila: Massenprotest gegen Korruption
Demonstranten in Krokodilsmasken haben am Sonntag in Manila die Massendemonstration „Billionen Peso Marsch“ gegen Korruption angeführt. Die Krokodile als Symbole für die gefräßige Gier einer korrupten "Elite" sollten Übel wie Landraub oder Nepo Babys – luxusverliebte Sprösslinge reicher Eltern – darstellen. Zehntausende Menschen waren in Manila und anderen Städten dem Demoaufruf von Gewerkschaften, linken Parteien, Bürgerrechtlern und Jugendorganisationen mit Unterstützung der mächtigen katholischen Kirche gefolgt. Politiker und Unternehmer sollen sich aus dem Etat für den Hochwasserschutz Milliarden in die eigenen Taschen gesteckt haben. Die Wut der Bevölkerung wurde noch gesteigert, nachdem in den letzten Wochen durch heftige Taifune weite Gebiete des Landes überschwemmt wurden und Zehntausende Menschen ihr Hab und Gut verloren.