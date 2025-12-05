Antifaschistische Literatur der MLPD zur Vertiefung

Unter den Beteiligten, 50.000 Antifaschistinnen und Antifaschisten, wuchs nicht nur die Entschlossenheit, eine ganz breite antifaschistische Widerstandsfront aufzubauen. Sondern auch bei vielen die Überzeugung, dass sie weiterhin große Demos und Blockaden machen, dabei aber auch nicht stehenbleiben wollen.

Das Interesse an weitergehenden Schlussfolgerungen, am Hintergrundwissen über den modernen Faschismus und wie der Faschismus und die faschistische Gefahr an ihren Wurzeln ausgerottet werden können, zeigte sich auch am Interesse am aktuellen Rote-Fahne-Magazin und der antifaschistischen Literatur der MLPD.

Viele Diskussionen werden jetzt in der Nachbereitung von Gießen geführt werden. Eine Hilfe für den Durchblick ist der neue Flyer des Verlag Neuer Weg zu Abschnitten über Faschismus und antifaschistischen Kampf in zwei Bänden aus dem vierteiligen Werk "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise" - erschienen in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG. Er wurde in Gießen auch bereits eingesetzt.

Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus

Das Buch enthält unter anderem die Abschnitte „Der reaktionär-faschistische Antikommunismus von Donald Trump“ und „Die faschistische Ideologie und die Wandlung des bürgerlichen Antifaschismus“. Hier eine Leseprobe: