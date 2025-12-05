Flyer des Verlag Neuer Weg
Antifaschistische Literatur der MLPD zur Vertiefung
Beim großen antifaschistischen Widerstandstag in Gießen war die Bevölkerung entgegen aller Hetze mancher bürgerlicher Medien und Politiker auf der Seite der Antifaschisten. Geöffnete Fenster, Beifall und Zurufe: "Wir sind so froh, dass ihr das macht!"
Unter den Beteiligten, 50.000 Antifaschistinnen und Antifaschisten, wuchs nicht nur die Entschlossenheit, eine ganz breite antifaschistische Widerstandsfront aufzubauen. Sondern auch bei vielen die Überzeugung, dass sie weiterhin große Demos und Blockaden machen, dabei aber auch nicht stehenbleiben wollen.
Das Interesse an weitergehenden Schlussfolgerungen, am Hintergrundwissen über den modernen Faschismus und wie der Faschismus und die faschistische Gefahr an ihren Wurzeln ausgerottet werden können, zeigte sich auch am Interesse am aktuellen Rote-Fahne-Magazin und der antifaschistischen Literatur der MLPD.
Viele Diskussionen werden jetzt in der Nachbereitung von Gießen geführt werden. Eine Hilfe für den Durchblick ist der neue Flyer des Verlag Neuer Weg zu Abschnitten über Faschismus und antifaschistischen Kampf in zwei Bänden aus dem vierteiligen Werk "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise" - erschienen in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG. Er wurde in Gießen auch bereits eingesetzt.
Stefan Engel: Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus
Das Buch enthält unter anderem die Abschnitte „Der reaktionär-faschistische Antikommunismus von Donald Trump“ und „Die faschistische Ideologie und die Wandlung des bürgerlichen Antifaschismus“. Hier eine Leseprobe:
Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus
Stefan Engel
220 Seiten | ab 12,99 €
In der antifaschistischen Bewegung werden die Losungen »Keinen Fußbreit den Faschisten!« und »Wehret den Anfängen« oftmals ausgehend von der Politik der Autonomen einseitig aktionistisch verstanden. Zweifellos ist es notwendig, sich den faschistischen Aktivitäten auch in der Praxis politisch entgegenzustellen. ... Bei alledem bleibt es jedoch ausschlaggebend, eine breite weltanschauliche antifaschistische Aufklärungsarbeit unter den Massen zu leisten, den Charakter des Faschismus zu entlarven und den wissenschaftlichen Sozialismus zu propagieren.“