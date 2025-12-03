Nach Protesten: Innenminister rudern ein Stück weit zurück

Mehr als 50.000 Menschen marschierten am Samstag durch die Innenstadt von Montreal, um gegen die reaktionäre Politik der Provinzregierung von Premierminister François Legault (Coalition Avenir Québec) zu protestieren. Sie verurteilten wütend die Kürzungen der Regierung bei den öffentlichen Dienstleistungen, die Unterfinanzierung sozialer Programme und die Angriffe auf demokratische Rechte, darunter das Streikrecht in der Provinz. Die Demo wurde von neun großen Gewerkschaften aus der Provinz Quebec und fünf Dachverbänden unterstützt, die über 4.500 Gemeinschaftsorganisationen vertreten. Er fand einen Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes 14 – auch bekannt als Bill 89 – statt. Dieses Gesetz erlaubt es der Regierung, streikende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu einem Schiedsverfahren zu zwingen und während eines Streiks oder einer Aussperrung Mindestdienstleistungen für die Öffentlichkeit bereitzustellen, was die Wirksamkeit jeglicher Arbeitskampfmaßnahmen praktisch zunichte machen würde.