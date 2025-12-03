Fußball
Nach Protesten: Innenminister rudern ein Stück weit zurück
Nach wochenlangen Protesten von Fußballfans und Ultras, die vereinsübergreifend gemeinsam gegen Verschärfungen der Sicherheit im Stadion protestiert hatten, sieht es so aus, als ob die Innenministerkonferenz, die heute in Bremen beginnt, einige der geplanten Maßnahmen nicht durchführen wird. So sind wohl Maßnahmen wie personalisierte Tickets, Gesichtserkennung und KI-Überwachung von der Tagesordnung. Herzlichen Glückwunsch an die Fans. Jetzt ist es an ihnen, weiter solidarisch zusammenzustehen, damit auch der restliche Horrorkatalog in der Schublade verschwindet.