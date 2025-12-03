Neuer ICOR-Spendenflyer in fünf Sprachen erschienen – auf www.icor.info

Darin heißt es:

„Nach zwei verheerenden Kriegsjahren in Gaza ist ein brüchiger Waffenstillstand abgeschlossen worden. Hunger, Kälte, zerstörte medizinische Versorgung und weitere Bombardierungen ermorden weiterhin massenhaft Menschen. Der unbeugsame Freiheitswille des palästinensischen Volkes und Millionen solidarische Menschen weltweit haben Israel, USA und den Unterstützern des Genozid vorerst Einhalt geboten. (…)

Die unverbrüchliche Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf ist ein Markenzeichen der ICOR, der Internationalen Koordination Revolutionärer Parteien und Organisationen. Ihre Mitglieder sind aktiv in Massendemonstrationen, Streiks, haben schon hunderttausende Spenden gesammelt und sich an den Flotilla-Schiffen beteiligt, um die humanitäre Blockade des Gaza-Streifens zu durchbrechen. Die ICOR verbindet praktische Solidarität mit der notwendigen Auseinandersetzung über Geschichte, Strömungen und Perspektive des palästinensischen Freiheitskampfes. Sie hat dazu mehrere wegweisende Resolutionen herausgegeben (siehe www.icor.info).

Für den jetzt dringenden Wiederaufbau in Gaza unterstützt die ICOR die medizinische Versorgung. Das kann nur gemeinsam mit Menschen und Organisationen vor Ort gelingen. Sie hat dafür einen Pakt der Solidarität mit der Gesundheitsorganisation Al-Awda Health Community Association in Gaza geschlossen über den Aufbau eines Gesundheitszentrums in Gaza, sobald dies möglich ist.

Der Pakt beruht auf gegenseitiger Solidarität. Es ist garantiert, dass jeder Spendenbeitrag zu 100% ankommt und über die Verwendung der Gelder Rechenschaft abgelegt wird. Das schon gemeinsam geplante Gesundheitszentrum wird mit Menschen in Gaza zusammen aufgebaut werden und die ICOR wird dafür Bauarbeiter, Ausrüstung, medizinische und kindertherapeutische Aktivisten und Aktivistinnen entsenden und sich nach Kräften um Baumaterial und Logistik bemühen.

Schon über 100 Menschen haben sich dafür beworben. Dies nach dem Modell vom Aufbau der ICOR Geburtsklinik 2015 in Kobanê/Rojava, in dem seit dem schon über 50.000 Babys geboren wurden! Du möchtest noch mitmachen?“

