Dokumentiert

Neues Deutschland berichtet über MLPD-Dienstaufsichtsbeschwerde

Am 9. November haben sechs Mitglieder und öffentliche Repräsentanten der MLPD in Thüringen, eine gemeinsame Dienstaufsichtsbeschwerde beim Thüringer Innenministerium und danach beim Justizministerium eingereicht: wegen offensichtlicher Untätigkeit der Polizei im Falle einer lebensgefährlichen, faschistischen Anschlagsserie gegen verschiedene Kandidaten der MLPD zur Thüringer Landtagswahl 2024. 


Das Neue Deutschland berichtet jetzt online darüber.