Angebot der Mediengruppe Neuer Weg
Neujahrskarten drucken und gestalten lassen
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu und traditionell bieten wir von der Mediengruppe Neuer Weg an, die Neujahrskarten der MLPD mit individuellem Eindruck für euch zu gestalten und zu produzieren.
Damit könnt ihr Freunden, Mitgliedern, Bündnispartnern usw. euren Dank für gute Zusammenarbeit aussprechen und ihnen herzliche und kämpferische Grüße zum neuen Jahr wünschen.
Die Bestellungen können bis zum 17.12. morgens bei uns abgegeben werden, damit sie noch am 22.12. verschickt werden. So sollten sie noch vor dem neuen Jahr bei euch eintreffen.
Bitte sendet dafür euren Wünschtext (maximale Maße 7 x 17cm) an druck@neuerweg.de mit Auflage, Rechnungs- und Lieferadresse. Selbstverständlich können auch wieder Karten ohne Eindruck bestellt werden.
Preise – zuzüglich Versandkosten
Gestaltung Eindruckstext: 7,00€
Karten:
unter 20 Stk 0,90€ / Stück
ab 20: 0,80 € / Stück
ab 50: 0,70€ / Stück
ab 100: 0,60€ / Stück
ab 200: 0,55€ / Stück
ab 300: 0,50€ / Stück
ab 500 Stück bitte Angebot einholen.