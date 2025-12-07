Neujahrskarten drucken und gestalten lassen

Damit könnt ihr Freunden, Mitgliedern, Bündnispartnern usw. euren Dank für gute Zusammenarbeit aussprechen und ihnen herzliche und kämpferische Grüße zum neuen Jahr wünschen.

Die Bestellungen können bis zum 17.12. morgens bei uns abgegeben werden, damit sie noch am 22.12. verschickt werden. So sollten sie noch vor dem neuen Jahr bei euch eintreffen.

Bitte sendet dafür euren Wünschtext (maximale Maße 7 x 17cm) an druck@neuerweg.de mit Auflage, Rechnungs- und Lieferadresse. Selbstverständlich können auch wieder Karten ohne Eindruck bestellt werden.



Preise – zuzüglich Versandkosten



Gestaltung Eindruckstext: 7,00€

Karten:

unter 20 Stk 0,90€ / Stück

ab 20: 0,80 € / Stück

ab 50: 0,70€ / Stück

ab 100: 0,60€ / Stück

ab 200: 0,55€ / Stück

ab 300: 0,50€ / Stück

ab 500 Stück bitte Angebot einholen.