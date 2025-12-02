Australien
Newcastle: "Schluss mit Kohleverbrennung!"
Tausende Menschen haben sich in Australien bei der jährlichen Klimademonstration von Rising Tide im größten Kohlehafen der Welt versammelt. Aktivisten der Rising Tide-Proteste haben mehrere Kohleschiffe daran gehindert, in den Hafen von Newcastle einzulaufen. Die mehrtägige Blockade begann am Donnerstag. Hunderte fuhren mit Kajaks in den Hafen, viele weitere beobachten das Geschehen vom Strand aus. Die Polizei von New South Wales teilte am Sonntagabend mit, dass seit Beginn der Proteste 141 Personen festgenommen worden seien. Die Aktivisten entrollten ein Transparent mit der Aufschrift „Phase out coal and gas“ (Ausstieg aus Kohle und Gas) und sprühten die Worte „Timeline now!“ (Zeitplan jetzt!) auf das Schiff.