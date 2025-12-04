Rotfüchse, REBELL und MLPD unterstützen befreundete Familie im Kampf gegen ihre Abschiebung

Sofort haben wir mit einigen Rotfüchsen, die mit uns befreundete Familie besucht, und ihnen unsere Solidarität und aktive Unterstützung zugesagt. Die Familie berichtete, sie hätten von der Ausländerbehörde bereits die Flugtickets für den Flug am 17. Dezember, 20.45 Uhr, bekommen. Welch eine Menschenverachtung …

Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern der Gesamtschule nehmen die Abschiebung nicht hin. Sie sind empört und unterstützen den Kampf der Familie dagegen. Sie haben eine Petition ins Leben gerufen!

Die Familie freut sich über diese in kürzester Zeit entwickelte riesige Solidarität und schöpft Hoffnung. Gut, dass ein Sohn der Familie über die drohende Abschiebung in der Schule berichtet hat und Solidarität entwickelt werden kann.

Unser achtjähriges Rotfuchsmädchen sagte nach dem Besuch bei der Familie: „Ich will, dass die Menschen dort leben können, wo sie wollen" und: „Wir müssen dem Präsidenten (sie meint den Oberbürgermeister) einen Brief schreiben und ihn besuchen und sagen, dass er das nicht darf." Das werden wir tun und dagegen protestieren, solange bis die Abschiebung vom Tisch ist!

Die Familie will zu unserer Nikolausfeier kommen. Die Nikolausfeiern der Rotfüchse sind dieses Jahr Solidaritätsfeiern mit den Kindern in Palästina, und bei uns wird sie auch eine Feier der praktischen Solidarität mit der Familie. Wir sind dabei, mit der Familie gemeinsam noch weitere praktische Schritte der Solidarität zu beraten.

Vermehrte Abschiebungen sind die Folgen dieser ultrareaktionären Flüchtlingspolitik der Merz-Regierung. Dagegen vertritt die MLPD mit ihrer Jugendorganisation REBELL und den Rotfüchsen eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik – gerne nachzulesen im 11-Punkte-Programm (mehr dazu hier). Und in den Rotfuchsregeln heißt es: „Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, den Schutz der natürlichen Umwelt und gegen Krieg und Faschismus. Wir verbinden uns mit den Menschen, die aus ihren Ländern fliehen müssen." Das lernen sie nun auch in der Praxis.

Hier geht es zu einer Petition, die das Bleiberecht für die Familie fordert