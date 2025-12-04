Medienkonzentration
RTL will 600 Arbeitsplätze vernichten
Der RTL-Konzern hat angekündigt, in der gesamten Mediengruppe 600 Arbeitsplätze zu vernichten. Das sind 10 Prozent der Gesamtbelegschaft von rund 6.000 Beschäftigten. Schon 2022 kaufte der Sender den Verlag Gruner+Jahr. Damals flogen 700 von 1900 Beschäftigten raus. Ein Hintergrund der aktuellen Pläne ist, dass Werbekunden in die Streaming-Dienste abwandern. Vor allem geht es RTL um eine Umstrukturierung und Rationalisierung des gesamten Konzerns mit dem Ziel, selbst zum führenden Streaming-Anbieter aufzusteigen. Dazu will RTL auch den Bezahlsender Sky kaufen. Viele der Arbeitsplätze könnten mit einer 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich erhalten werden. Aber das passt nicht in die Profitpläne des Bertelsmann-Konzerns.