Dominikanische Republik
Santo Domingo: Protest gegen Hunger und Armut
Am Sonntag, dem 30. November, demonstrierten Arbeiter und Studenten in der Hauptstadt Santo Domingo gegen die wirtschaftliche Krise, in der sich das Land derzeit befindet. Die Demonstration wurde von der liberal-reformistischen Partei Partido Fuerza del Pueblo angeführt. Tausende marschierten durch die Straßen der Stadt und protestierten gegen Hungerlöhne, die Verschlechterung der Lebensbedingungen, die Welle von Stromausfällen, den Mangel an Trinkwasser und die Krise in der medizinischen Versorgung der Armen. Während des Marsches transportierte ein Lastwagen ein Kanu, das die prekären Bedingungen symbolisierte, mit denen die Arbeiterklasse konfrontiert ist, und die Arbeiter drohten, mit Kanus ins nahe gelegene Puerto Rico zu fliehen.