USA
Schülerdemo in Portland: “No fear, no hate, no ICE in our state"
Einen Tag, nachdem der erste Sturm der Saison die Stadt Portland im US-Bundesstaat Maine unter einer Schneedecke begraben hatte, marschierten Hunderte von Schülern durch den Schnee, um gegen die Inhaftierung zweier Mitschüler und die verstärkte Präsenz von Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in ihrer Stadt zu protestieren. „Keine Angst, kein Hass, kein ICE in unserem Staat“, skandierten sie. „Finanzmittel für Arbeitsplätze und Bildung, nicht für Masseninhaftierungen!“ Mehr als 500 Schüler aus öffentlichen Mittel- und Oberschulen in Portland sowie der privaten Waynflete School und der Baxter Academy Charter School marschierten am Mittwochnachmittag vom Monument Square zum Rathaus, um ihre Solidarität mit ihren inhaftierten Mitschülern und anderen Einwohnern von Maine zu bekunden, die von der Einwanderungsbehörde betroffen sind.