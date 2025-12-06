Tatsachenbericht „So war’s damals“ von Willi Dickhut ist wieder lieferbar

Willi Dickhut, aus Solingen, gehörte zu den bewusstesten, revolutionären Arbeitern seiner Zeit. In seinem Tatsachenbericht „So war’s damals“ über die Zeit in den 1920er- und 1930er-Jahren, bis kurz nach dem Krieg, berichtet der Autor über sein Leben und den Kampf gegen die faschistische Hitler-Diktatur.



Ausführlich wird der kommunistische Widerstand gegen die Hitler-Faschisten behandelt. Über diesen antifaschistischen Widerstand wissen junge Menschen heute sehr wenig. Noch weniger darüber, wie gegen die völkische Ideologie, die faschistische Demagogie vorzugehen ist, wie dieser weltanschauliche Kampf zu führen ist. Die Solinger Schriftstellerin Lilian Muscutt stützte sich für ihre Recherchen zu ihrem Roman „Wupperschatten“ ausdrücklich auch auf diesen Tatsachenbericht, weil er sehr authentisch und für heute lehrreich über die antifaschistische Arbeit berichtet.



Wir leben heute in einer Zeit, in der sich die faschistische Gefahr als internationale Erscheinung zeigt. Der Kampf gegen diese Gefahr ist zu einer sehr bedeutenden Aufgabe geworden. Das Buch befasst sich zwar mit einer zurückliegenden Zeit, ist aufgrund der geschilderten Erfahrungen aber von aktueller Bedeutung. Auch die Darlegung zu den Hintergründen der politischen Entwicklung hat einen großen bildungspolitischen Wert. In spannender Weise führt uns Willi Dickhut in eine Zeit, die für uns heute wichtige Lehren beinhaltet.



Man erfährt viele sehr anregende Details. So u.a. wie das Lied „Moorsoldaten“ im KZ Börgermoor entstand. In diesem KZ wurde zu jener Zeit auch Willi Dickhut gefangen gehalten, der darüber berichtet.



Das Buch ist ein wunderbares Geschenk für junge Menschen.



Wer mehr über den Autoren wissen will, der kann die von der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner verfasste Broschüre „Willi Dickhut – Ein ungewöhnlicher Arbeiterführer und Revolutionärer Theoretiker – Vorbild für die Jugend“ dazu bestellen.