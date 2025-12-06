TKSE: Sicher spielen doch auch politische Fragen eine Rolle!?

Ich habe mich gewundert, dass in dem interessanten Bericht von den Betriebsversammlungen bei TKS politische Fragen praktisch keine Rolle spielen.

Gibt es keine Diskussionen, ob Stahl für die Aufrüstung gebraucht wird, ob Kriegsdienst eine Alternative für die Jugend ist (am 5.12. war landesweit Schulboykott), wie die Stahlproduktion mit der Umwelt vereinbar sein kann, ob Stahlarbeiter anderer Länder Konkurrenten oder Klassenbrüder sind, ob die sozialen Probleme in Duisburg von Migranten ausgehen, wie die AfD behauptet oder doch von den Monopolherren, die sei Jahrzehnten Arbeitsplätze vernichtet?

Oder vielleicht, ob der indische Konzern Jindal ein Hoffnungsträger ist, dessen Boss Naveen Jindal für die faschistische BJP-Partei im Parlament sitzt?

Im heutigen Umfeld entsteht der notwendige Kampf nicht einfach aus wirtschaftlichen Beweggründen.