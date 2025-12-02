Überraschung bei Radio-Hitparade

Im WDR läuft das Finale der WDR4-Hörer-Hitparade TOP 444. In den Top 10 sind die üblichen Verdächtigen aus den 70er-Jahren, auf Platz drei, zwei und eins wie immer Hotel California der Eagles, John Miles mit Music und die herausragende Bohemian Rhapsody von Queen.



In diesem Jahr jedoch zum ersten Mal überhaupt in die Top 444 und direkt auf Platz acht haben die WDR 4-Hörer Reinhard Mey gewählt. Sein Antikriegslied „Nein, meine Söhne geb ich nicht“ spricht sehr vielen aus dem Herzen! So war es ein gelungener Tag und wir fühlen uns mit vielen Menschen im antifaschistischen und antimilitaristischen Geist verbunden.

Hier gibt es eine besondere Version des Songs, die Reinhard Mey mit Musikern verschiedener Genres aufgenommen hat.