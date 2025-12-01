Weg mit der Präsenz der Yankees in den Gewässern der Karibik

Erneut droht der US-Imperialismus mit einer Invasion Venezuelas, diesmal unter dem Vorwand, Nicolás Maduro sei über das sogenannte Kartell „Los Soles“ in den internationalen Drogenhandel verwickelt – eine reine Erfindung von Donald Trump und der CIA.



Entgegen internationalen Seerechtsvereinbarungen haben die USA seit Anfang September mindestens sechs Angriffe auf Boote in venezolanischen Gewässern durchgeführt und dabei über 30 Menschen getötet, nachdem sie ihnen vorgeworfen hatten, Drogen zu transportieren. Zudem schickte Trump drei Zerstörer in die Gewässer vor Venezuela, ein atomgetriebenes U-Boot sowie mehrere Aufklärungsflugzeuge. Eine verbrecherische Drohgebärde kurz vor einer militärischen Intervention.



Zu seinem Unglück kennt ihn die Welt nur zu gut und weiß, dass er in seinem Bestreben, ihm feindlich gesinnte Staatschefs und Regierungen zu demoralisieren, zu den unglaubwürdigsten Lügen fähig ist. Amerika und die Welt erinnern sich nur zu gut an die Invasion Panamas und die Festnahme von Manuel Antonio Noriega im Jahr 1989. Heute ahmt Trump die Methoden von Präsident George H. W. Bush nach, dessen Vorwürfe über Noriegas Verbindungen zum Drogenhandel als Vorwand für die Invasion Panamas dienten. Außerdem fallen seine Argumente in sich zusammen, wenn man die Blutspur der unterstützten Diktatoren betrachtet, von Batista in Kuba, Augusto Pinochet in Chile, Videla in Argentinien bis hin zu Netanjahu in Israel.



Es besteht kein Zweifel daran, dass das Interesse der Vereinigten Staaten an diesen Manövern nicht darin besteht, Nicolás Maduro einfach nur zu stürzen. Ihr Ziel ist die Kontrolle über das Öl und andere Bodenschätze dieses reichen südamerikanischen Landes. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt und bedeutende Vorkommen an Gold, Eisen, Diamanten, Kupfer und vielen anderen Mineralien, was das Land zu einem der reichsten der Welt in Bezug auf natürliche Ressourcen macht. Die Präsenz des US-Imperialismus in der Karibik ist nicht nur eine Bedrohung für Venezuela, sondern für ganz Lateinamerika, insbesondere für Länder mit progressiven Regierungen wie Kuba, Nicaragua, Kolumbien und Brasilien.

Mit diesem Schachzug versucht der US-Imperialismus auch, jeden Versuch der Rebellion zu unterdrücken, der in einem der Länder unter seiner Vormundschaft in der Region entstehen könnte. Außerdem will er China und Russland, die mit ihm um Einfluss und Märkte in der Region konkurrieren, warnen, dass er noch immer am Leben ist.

Die interventionistischen Bestrebungen des Faschisten Donald Trump und des Imperialismus auf venezolanischem Territorium zu stoppen, sind daher eine revolutionäre Verpflichtung. Daher ruft die Internationale Koordination revolutionärer Organisationen und Parteien (ICOR) die gesamte weltweite revolutionäre Bewegung dringend dazu auf, sich die Verteidigung der Souveränität Venezuelas angesichts der anhaltenden Invasionsdrohungen des US-Imperialismus in den Gewässern der Karibik zur aktuellen Aufgabe zu machen. Ebenso rufen wir dazu auf, die Antifaschistische und Antiimperialistische Einheitsfront zu stärken, als einzige Garantie, um die expansionistische Gier der imperialistischen Länder zu stoppen.



Yankees raus aus den Gewässern der Karibik!

Keine Yankee-Präsenz bei anderen Völkern der Welt!

Widerstand gegen den Faschismus von Donald Trump und allen Faschisten!

Imperialismus ist Krieg! Nieder mit allen Imperialisten!

Es lebe die Selbstbestimmung der Völker!

Hier gibt es die Resolution auf der Homepage der ICOR mit allen Unterzeichnern