Weihnachtsgeschichten für Gaza – geht das?

18 Leute lauschten den schrägen Weihnachtsgeschichten. Zum Beispiel vom Oppa, der partout nicht Weihnachten feiern wollte. Während die Omma die Vorbereitungen zum Fest machte, hängte er die rote Fahne aus dem Fenster und sang zusammen mit der Enkelin »Avanti Popolo« lauthals auf die Straße. Schließlich wurde er doch vom Duft von Ommas Weihnachtsplätzchen überwältigt ...

Unterm Weihnachtsbaum lag ein Bild von der Enkelin für ihn. Die hatte die rote Fahne, Opa und sich selbst beim Singen gemalt. Darunter stand »Oppa ist ein Gomunist«.

Eine schöne Bescherung gab es auch für das Al-Awda-Krankenhaus! Am Infotisch konnte sich jeder informieren, und es kamen zum Schluss 181,- € zusammen. Sogar die zwei Jungs, die für die Bedienung eingesprungen waren, spendeten ihr Trinkgeld. Übrigens, im Publikum saß auch ein Gomunist.

Schöne Feiertage aus Dortmund und schöne Bescherung!