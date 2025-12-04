Weltanschauliche Fragen spielten in Gießen eine wichtige Rolle!

Bereits morgens um 6.30 Uhr gab es den ersten Beitrag am offenen Mikro vor tausend Leuten zur Buchreihe "Die Krise der bürgerlichen Ideologie". Durchblick in diesen Zeiten ist wichtig und viele sind danach auf der Suche. So sprachen wir auch eine große Zahl an Jugendlichen an, dass TikTok oder Instagram dafür nicht reichen.



Sie hatten Interesse an den Büchern, z. B. zu der Frage, wie der moderne Faschismus funktioniert. Beeindruckt hatten auch die Bücher von Willi Dickhut, der seine Erfahrungen im Kampf gegen den Faschismus in seinen Büchern verarbeitete. Etliche hatten nicht genug Geld dabei oder wollten das Buch bei den Blockaden nicht gefährden. Aber 113 Euro Umsatz zeigten, dass es sich gelohnt hatte, und viele nahmen sich passende Flyer mit oder fotografierten das Buch.

Der Bücherwagen war auch eine gute Transporthilfe und hat noch Platz für eine kleine Anlage. Also: Zum Nachahmen zu empfehlen.

