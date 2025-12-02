Sipri-Bericht
Weltweite Rüstungsumsätze auf Rekordwert
Laut Bericht des Stockholmer Friedensforschungsintstitus Sipri boomt das Geschäft mit dem Tod. Die 100 größten Waffenproduzenten der Erde steigerten 2024 ihren Gesamtumsatz um 5,9 Prozent auf rund 679 Milliarden US-Dollar (etwa 586 Milliarden Euro). Das ist der höchste seit Beginn der Sipri-Statistik verzeichnete Wert. In die Liste schafften es vier deutsche Waffenschmieden, die zusammen einen Umsatzsprung von sage und schreibe 36 Prozent erreichten: Rheinmetall legte sogar um 47 Prozent zu (von Platz 26 auf 20), Thyssenkrupp (Rang 61), Hensoldt (Rang 62) und Diehl (Rang 67). Ein Hauptgrund sind die gewaltig gestiegenen Militärausgaben Deutschlands und aller imperialistischen Länder sowie die fortschreitende Umstellung auf Kriegswirtschaft.