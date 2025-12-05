Wer war Bhimrao Ambedkar?

Die öffentliche Kundgebung anlässlich der 3. Internationalen Automobilarbeiterkonferenz in Pune fand in einer Gedenkstätte statt. Als Teilnehmer der Kundgebung erfuhren wir, dass die Gedenkstätte einem Politiker gewidmet ist, der maßgeblich an der indischen Verfassung mitgearbeitet hat und später auch ein fortschrittlicher Minister war.



Mit dem Namen Bhimrao Ambedkar hätten wir nicht viel anfangen können, wenn wir ihn erfahren hätten. In unserem anschließenden Urlaub in Indien sind wir darauf gestoßen, dass Ambedkar heute nach Gandhi der zweitbeliebteste Inder ist. Seine Bedeutung liegt vor allem in seinem konsequenten Kampf für die Abschaffung der Kasten, in dessen Rahmen er auch der wesentliche öffentliche Kritiker Gandhis war.



Er suchte später den Ausweg im Übertritt zum Buddhismus und verstand sich als Befreiungskämpfer gegen Kapitalismus und Imperialismus. Ambedkar war auch ein Kämpfer gegen die besondere Unterdrückung der Frauen in Indien. Heute werden teilweise Statuen von ihm durch Faschisten zerstört. Von der heutigen faschistischen Regierung wird seine Rolle totgeschwiegen, von den Massen wird er verehrt. Die Kundgebung war also am richtigen Platz.