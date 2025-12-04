Dokumentiert von der "Widersetzen"-Homepage
"Widersetzen": Antifaschismus auf Augenhöhe
Die antifaschistischen Massenproteste gegen die Gründung der AfD-Jugend „Generation Deutschland" am Samstag in Gießen waren getragen vom „Widersetzen“-Gedanken: Gemeinsamer Kampf auf Augenhöhe und auf Grundlage des Antifaschismus gegen die AfD. Dazu führt das Bündnis auf seiner Homepage aus:
Wir teilen unsere Ablehnung der AfD und des Rechtsrucks in Deutschland mit diversen Akteuren der Zivilgesellschaft. Hierzu arbeiten wir anlässlich unserer Aktionen mit einem breiten Bündnis von Organisierungen, gewerkschaftlichen Akteuren und Partei(-jugenden) zusammen. Uns ist es wichtig, die Breite des Protests gegen die AfD in ihrer Vielfalt sichtbar werden zu lassen, auch über große Demonstrationen am Tag der Aktion hinaus. Dies gilt insbesondere für lokale Bündnisse am Ort unseres Protestes.
Wir arbeiten hierfür mit:
- Antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen
- Antirassistische Organisierungen
- Gewerkschafter*innen
- Lokalen Initiativen und Vereinen
- Parteijugenden
- Hochschulgruppen
- Jugendverbänden
- Auszubildendenorganisierungen
- Schüler*innenvernetzung
- queeren Organisierungen
Unsere Zusammenarbeit ist getragen von einer geteilten Ablehnung der AfD und einem klaren antifaschistischen Selbstverständnis und Haltung.