"Widersetzen": Antifaschismus auf Augenhöhe

Wir teilen unsere Ablehnung der AfD und des Rechtsrucks in Deutschland mit diversen Akteuren der Zivilgesellschaft. Hierzu arbeiten wir anlässlich unserer Aktionen mit einem breiten Bündnis von Organisierungen, gewerkschaftlichen Akteuren und Partei(-jugenden) zusammen. Uns ist es wichtig, die Breite des Protests gegen die AfD in ihrer Vielfalt sichtbar werden zu lassen, auch über große Demonstrationen am Tag der Aktion hinaus. Dies gilt insbesondere für lokale Bündnisse am Ort unseres Protestes.

Wir arbeiten hierfür mit:

Antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen

Antirassistische Organisierungen

Gewerkschafter*innen

Lokalen Initiativen und Vereinen

Parteijugenden

Hochschulgruppen

Jugendverbänden

Auszubildendenorganisierungen

Schüler*innenvernetzung

queeren Organisierungen



Unsere Zusammenarbeit ist getragen von einer geteilten Ablehnung der AfD und einem klaren antifaschistischen Selbstverständnis und Haltung.

Hier geht es zur "Widersetzen"-Homepage