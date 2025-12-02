Winterdisco am 12. Dezember!

Vom REBELL laden wir herzlich zur Winterdisco am Freitag, 12. Dezember, ab 19 Uhr ein! Bei guter Musik und leckeren Cocktails wollen wir gemeinsam tanzen und feiern! Beim Wintermarkt kriegt ihr außerdem gutes Essen und schöne Weihnachtsgeschenke.



Wir laden besonders alle Rebellinnen und Rebellen aus NRW ein und die, die in den letzten Wochen neu bei uns Mitglied geworden sind oder es werden wollen. Im REBELL werden Zusammenhalt und Freundschaft großgeschrieben. Entsprechend wollen wir die Weihnachtszeit und das anstehende Jahresende nutzen, um zusammen zu feiern und uns alle besser kennenzulernen.

Außerdem könnt ihr an diesem Abend Tickets für die Fahrt zum Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende am 10./11. Januar 2026 kaufen. Wir organisieren eine gemeinsame Anreise aus NRW mit der Bahn (Treffpunkt am Essener Hauptbahnhof, Samstagmorgen Hinfahrt, Sonntagnachmittag Rückfahrt).