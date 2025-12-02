Wintermarkt an der Horster-Mitte

Liebevoll geschmückt und mit tollen Angeboten, ein Wintermarkt für Groß und Klein aus der Umgebung und von Nah und Fern. Gäste, die einmal da waren, schwärmen vom tollen Glühwein, der direkt von den Winzern kommt. Diese Qualität schmeckt man. Da bleibt nur eine Frage: rot oder weiß? Auch bekannt ist, dass es an der Horster-Mitte die besten Bratwürste gibt. Sie kommen von ausgewählten Metzgern aus Thüringen. An dieser Liebe zum Detail merkt man schon, das ist kein x-beliebiger kommerzieller Markt.

Hier wird ehrenamtlich angepackt, aus Überzeugung und für ein schönes Zusammenkommen in der dunklen Jahreszeit. Am Eröffnungsabend freuen wir uns auf ein Mitsing-Konzert mit dem Ruhrchor. Am Samstag, dem 6. Dezember, gibt es ein Angebot zum Mitdenken und Diskutieren: Der Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, Stefan Engel, bietet um 18 Uhr eine Gesprächsrunde an mit dem Titel: "Die Bedeutung des ideologischen Kampfs und seine verschiedenen Formen". Im Anschluss gibt der russisch-ukrainische Chor "die singenden Herzen" ein Konzert im Sinne der internationalen Solidarität.

Über die ganze Zeit gibt es natürlich schöne Stände mit Verpflegung und Weihnachtsgeschenken. Am Sonntag, dem 7. Dezember, feiert die Kinderorganisation Rotfüchse ihre Nikolausfeier um 15 Uhr.

Wir freuen uns auf alle Gäste beim Wintermarkt der HorsterMitte!