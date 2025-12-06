Wintermarkt an der Horster Mitte eröffnet

Wieder einmal stehen die liebevoll geschmückten Buden im schönen Lichterglanz und warten auf Besucherinnen und Besucher. Und diese kamen durchaus zahlreich am Freitagabend, als Aurora Rrustia und Peter Weisspfenning den Wintermarkt offiziell eröffneten. Egal ob schönes Kunsthandwerk, kleine Geschenke für die Lieben zu Weihnachten, interessante und spannende Literatur des Verlags Neuer Weg etc. – für jeden und für jede war und ist etwas dabei.

Natürlich kommt auch das körperliche Wohl nicht zu kurz: Von der Original Thüringer Rostbratwurst über Grillhähnchen bis hin zu Crêpes reicht der Bogen der Köstlichkeiten. Wer wollte, verbrachte einfach ein paar schöne Stunden im Lichterglanz mit original Winzerglühwein für unschlagbare 3,50 Euro mit Freunden und Freundinnen auf dem Markt oder schaute versonnen ins offene Feuer, das – natürlich unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen – fröhlich vor sich hin prasselte.

„Schön, dass ihr wieder aufgemacht habt. Wenn ich sonst zu einem Weihnachtsmarkt will, muss ich ja in die Stadt fahren.“ „Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Schön, dass ihr jetzt – in der besinnlichen Zeit – wieder einen besinnlichen Treffpunkt aufgemacht habt, an dem man sich mit Freundinnen, Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn für ein paar gemütliche Stunden treffen kann." So und noch deutlich mehr war und ist die Meinung der Nachbarschaft.

Am heutigen Samstag, dem 6. Dezember, beginnt um 18 Uhr eine Veranstaltung mit Stefan Engel, dem langjährigen Vorsitzenden der MLPD und bis heute Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG. Auch am zweiten Abend werden, trotz Schmuddelwetter, wieder viele Besucherinnen und Besucher erwartet.