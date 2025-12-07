Wintermarkt: Wo die Ideologie auf "singende Herzen" trifft

Auch der zweite Abend des Wintermarkts an der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst war schön, besinnlich und gemütlich.

Neben den bereits bekannten schönen Ständen und dem guten Essen standen an diesem Abend zwei besondere Angebote auf dem Programm. Ab 18 Uhr konnte man mit dem Leiter der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG, Stefan Engel, mitdenken und mitdiskutieren. Die Gesprächsrunde „Die Bedeutung des ideologischen Kampfs und seine verschiedenen Formen“ besuchten über 25 Interessierte. Zur Sprache kam, was uns aktuell in Gesprächen mit Passanten, Kollegen, Freunden oft begegnet. So z.B. wie der Sozialismus denn nun aussehen soll, wenn die meisten dabei die Folgen einer revisionistischen Politik in der DDR im Kopf haben. Stefan Engel machte deutlich: Auf die Denkweise kommt es an! Der Kampf um die Denkweise in den Köpfen spiegelt den Kampf zwischen proletarischer und bürgerlicher Ideologie wider. Und dieser Kampf wird nicht aufhören, solange es eine Klassengesellschaft gibt. Im Sozialismus kommt es darauf an, dass sich eine solidarische, gemeinschaftliche Denkweise durchsetzt. Kann sich die kleinbürgerlich-egoistische Denkweise breit machen, wird der Sozialismus verraten werden. Die Diskussionsteilnehmer und -teilnehmerinnen brachten ein, wie wir heute eine sozialistische Denkweise erleben und verwirklichen zum Beispiel mit der ehrenamtlichen Tätigkeit, die viele Menschen machen und durch die auch die ganze Arbeit der MLPD getragen wird. So wie der Wintermarkt, auf dem alles ehrenamtlich zugeht!



Kurz danach wurde es dann besinnlich im großen Veranstaltungszelt: Der russisch-ukrainische Chor „Die singenden Herzen“ sang mit den Wintermarktbesucherinnen und -besuchern traditionelle Weihnachtslieder. Sogar eine Wintermarkt-Polonaise zog fröhlich einmal quer über den Platz.

Heute folgt die Nikolausfeier der Kinderorganisation Rotfüchse im Kultursaal, während der die Essensbuden und auch der Glühweinausschank auf dem Markt geöffnet haben.