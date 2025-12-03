Wir haben jetzt aus Gaza eine Liste benötigter Medikamente bekommen und den Aufruf, alle Arten medizinischer Geräte zu sammeln. Sie brauchen alles, was funktionstüchtig ist! Sie haben uns auch ein Schaubild ihrer Unterstützer geschickt!



Außerdem sagen sie: "Die große internationale Solidaritätsbewegung war für den Waffenbstillstand sehr bedeutend. Ihr habt dabei eine große Rolle gespielt. Ihr habt uns das Gefühl gegeben, dass wir nicht alleine sind; dass wir Freunde haben, die unser Leid fühlen, hinter uns stehen, uns unterstützen und alles tun, was in ihrer Macht steht. Dabei wollen wir niemanden überfordern. Trotz des enormen Bedarfs schätzen wir jede Hilfe und wir haben keinerlei Erwartungen, die größer als Eure Möglichkeiten sind. Wichtig ist: Die internationale Solidaritätsbewegung muss weiterarbeiten, bis die Auswirkungen des Krieges beseitigt sind und der Wiederaufbau erfolgt ist! Auch ist die juristische Verfolgung der leitenden Figuren unerlässlich.



Im Moment ist es nur medizinischem Personal möglicherweise erlaubt, zu kommen. Wir brauchen dringende Unterstützung in allen medizinischen Bereichen. Nicht nur Ärzte. Alle hier sind erschöpft und können eine Ablösung gebrauchen, auch Krankenschwestern, Pflegepersonal, Hebammen..."

Bitte verbreitet all das.

Herzliche Grüße

Hier geht es zur Liste benötigter Medikamente

Hier geht es zum Schaubild der Unterstützer von Al-Awda