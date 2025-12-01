Kroatien
Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar: „Gemeinsam gegen Faschismus“
Tausende Menschen nahmen am Sonntag in Kroatien an Protestmärschen gegen den Aufstieg der extremen Rechten teil, nachdem eine Reihe von Vorfällen die ethnischen und politischen Spannungen in dem EU-Land angeheizt hatten. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Faschismus“ wurden Kundgebungen in vier großen Städten organisiert, darunter auch in der Hauptstadt Zagreb. Die Menge skandierte „Wir sind alle Antifaschisten!“, als sie sich dazu verpflichtete, dem entgegenzuwirken, was sie als Versuch rechter Gruppen bezeichnete, Angst zu verbreiten und Gegner zum Schweigen zu bringen. Die Demonstranten forderten, dass die Behörden gegen rechtsextreme Gruppen und deren häufige Verwendung faschistischer Symbole im Zusammenhang vorgehen. Zunehmend treten in Kroatien faschistische Gruppen auf mit Ustascha-Symbolen und Aggressionen gegen Minderheiten und Einwanderer.