Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar: „Gemeinsam gegen Faschismus“

Der nationale Generalstreik in Italien am 28. November, gefolgt von Massenprotesten am 29. November, dem Internationalen Tag der Solidarität mit Palästina, war der dritte landesweite Streik innerhalb von ebenso vielen Monaten. Zu dem Streik am Freitag hatten die Basisgewerkschaften USB, CUB, COBAS, SGB und andere aufgerufen hatten. Der Bahn- und Flugverkehr wurde stark beeinträchtigt, mit einem 24-stündigen Bahnstreik, der am Abend des 27. November begann, und der Streichung von mindestens 26 Flügen durch ITA Airways. Der Nahverkehr wurde verlangsamt oder kam zum Erliegen. Die Autobahnarbeiter legten die Arbeit nieder. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen stellten die Arbeit ein, während sie den Notdienst aufrecht erhielten. Schulen, kommunale Ämter und Logistikzentren beteiligten sich in großem Umfang. Konkreter Anlass des Streiks war der Haushaltsentwurf der Meloni-Regierung mit sozialen Kürzungen und Aufrüstung. Es gab Blockaden von Rüstungsfirmen und bei den Demos wurden Palästina-Flaggen geschwenkt.