Albstadt: Mayer & Cie macht dicht – das geht jeden an!

Die Nachricht über die Schließung des Tailfinger Traditionsbetriebs der Textilmaschinenindustrie hat eingeschlagen wie eine Bombe. Während die Geschäftsleitung ihre Schäfchen ins Trockene bringt, bangen die Arbeiterinnen und Arbeiter mit ihren Familien um ihre Zukunft. Es ist bitter, den Arbeitsplatz zu verlieren, nachdem man Jahre oder Jahrzehnte seine Arbeitskraft, Erfahrung und sein Know-how eingebracht hat.



Es ist zu begrüßen, wenn die Auszubildenden in anderen Firmen weiterlernen können. Doch die 350 Arbeitsplätze (davon 280 in Albstadt) fehlen insgesamt der Jugend. Und jeder fragt sich: Werde ich einen anderen Arbeitsplatz finden und zu welchen Lohn- und Arbeitsbedingungen? Was wird aus meiner Rente? Was wird aus den Jüngeren? ...



Viele sind stinksauer. Wurde doch die Belegschaft in den letzten Jahren immer wieder zum Verzicht genötigt, ja regelrecht erpresst. Immer hieß es, das sei unumgänglich, um die restlichen Arbeitsplätze zu sichern. Nach und nach ist so die Belegschaft von früher mal 1200 auf heute null geschrumpft worden. Das zeigt: Dieser Weg des Verzichts ist hiermit endgültig und vor den Augen der Öffentlichkeit gescheitert.



Sicher ist im Kapitalismus nur, dass die Geschäftsführer ihr Kapital retten, um es künftig woanders gewinnbringender anzulegen. Für die Arbeiter gibt es in diesem System, wo der Konkurrenzkampf um Weltmarktführerschaft, Rohstoffe und Maximalprofit den Takt diktiert, keine Sicherheit. Selbst kleine oder mittlere Unternehmen werden geschluckt.



Aber sind es nicht die Arbeiter und Angestellten, die mit der Natur die ganzen Werte schaffen? Ohne die keine Maschinen gebaut würden oder produzieren könnten? Keine Rohstoffe, Teile und Waren geliefert würden? Deshalb meinen wir, dass die Belegschaft von Mayer & Cie trotz aller Bedrängnis und so mancher Träne dennoch erhobenen Hauptes abschließen kann.



Ziehen wir gemeinsam die Lehren aus euren Erfahrungen. Nehmt sie mit an künftige Arbeitsstellen. Und vor allem: Kämpfen wir gemeinsam für eine bessere Zukunft!

Unsere Solidarität gilt der Belegschaft von Mayer & Cie und ihren Familien. Sowie den zigtausend Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls von Massenentlassungen bedroht sind. Wir wünschen euch Mut, Kampfkraft und alles Gute für die Zukunft!

