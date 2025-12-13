Amsterdam
Protest gegen Kürzungen im Bildungssystem
Tausende Studenten und Lehrer marschierten am Dienstag durch die Amsterdamer Innenstadt, um gegen geplante Kürzungen im Hochschulbereich in Höhe von mehr als 1,2 Milliarden Euro zu protestieren, wie die Organisatoren mitteilten. Studentenvereinigungen, mehrere Aktivistengruppen und Gewerkschaften organisierten die landesweite Demonstration. Die Demonstration begann um 12 Uhr auf dem Dam und endete um 15:30 Uhr. Die Organisatoren bezeichneten die geplanten Kürzungen als Zerstörung der Hochschulbildung und forderten die Unterstützer auf, „mit uns zu streiken, um die Zerstörung zu stoppen”. Aktuell laufen in den Niederlanden die Verhandlungen über eine neue Koalitionsregierung.