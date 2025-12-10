Iran
Asaluyeh: 5.000 Raffineriearbeiter protestieren gegen Arbeitsbedingungen
Mindestens fünftausend Leiharbeiter vom South Pars Gasfeld organisierten am Dienstag in Asaluyeh einen der größten Arbeitsproteste im Iran seit Jahren und widersetzten sich damit dem starken Druck der Sicherheitskräfte und den Warnungen der Behörden. Arbeiter aus zwölf Raffinerien in South Pars weigerten sich, zur Arbeit zu erscheinen und marschierten stattdessen in einer seltenen Massendemonstration für bessere Löhne und Arbeitsplatzsicherheit zum Büro des Gouverneurs von Asaluyeh. Die Freie Gewerkschaft iranischer Arbeiter bezeichnete die Demo als „eine der größten Protestkundgebungen in der iranischen Ölindustrie seit fast fünf Jahrzehnten“. Staatliche Medien versuchten, das Ausmaß herunterzuspielen, und beschrieben ihn lediglich als „Protest einer Gruppe von Arbeitern“, ohne die Teilnehmerzahlen zu erwähnen.