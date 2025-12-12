Schweiz
Bern: Frauenprotest gegen Kürzung erfolgreich
Am 9. Dezember lehnte der Schweizer Nationalrat (die große Parlamentskammer) die Aufstockung des Etats von 1 Million Franken gegen Gewalt an Frauen in einer äußerst knappen Abstimmung ab. Das Feministische Streikkollektiv Bern rief zum Protest auf. Die Reaktion war deutlich: Hunderte Menschen protestierten abends auf dem Bundesplatz in Bern gegen diese Entscheidung. Sie riefen Parolen wie «Shame on you» und «Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns das Leben klaut». Innerhalb von einem Tag erhielt eine Petition 300.000 Unterschriften und der Ständerat, die zweite Parlamentskammer, stimmte für die Aufstockung der Mittel. Jetzt muss der Nationalrat erneut abstimmen. Der Hintergrund: Allein in diesem Jahr gab es in der Schweiz 27 Femizide.