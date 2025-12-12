Bern: Frauenprotest gegen Kürzung erfolgreich

Die Ärztegewerkschaft Metges de Catalunya gab bekannt, dass 45 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen in Katalonien am 9.12., dem ersten von vier geplanten Streiktagen, in den Streik getreten sind. Der Streik soll am Mittwoch sowie am 14. und 15. Januar fortgesetzt werden. Unterdessen gingen Hunderte in Barcelona auf die Straße, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern und gegen Burnout zu protestieren. Die Demonstration, an der laut Angaben der örtlichen Polizei etwa 800 Menschen teilnahmen, forderte ein „qualitativ hochwertiges und öffentliches” Gesundheitssystem in ganz Katalonien, aber auch einen Tarifvertrag. Zu hören waren unter anderem Sprechchöre wie „Metge cansat, pacient maltractat”, was so viel bedeutet wie „müde Ärzte, misshandelte Patienten”. Nach vorläufigen Angaben der Gewerkschaft nahmen 45 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen an dem Streik teil. Rund 54 % von ihnen arbeiten in Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung und 33 % in Krankenhäusern.