Meine kleine Bergbaustadt Novovolynsk liegt im Westen der Ukraine und wird nicht so oft mit Raketen beschossen. Unsere Bergbaukollegen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk befinden sich jedoch sehr nahe an der Front, und Raketen- und Bombenangriffe auf die Bergwerke sind sehr häufig. Erfreulich ist, dass alle Bergleute in der Region Dnipropetrowsk nach dem Bombenangriff auf das Bergwerk gerettet werden konnten.

Es fällt mir schwer, die allgemeine Meinung der ukrainischen Bergleute wiederzugeben. Aber alle sind sich einig, dass wir Frieden brauchen.

Sie kennen meine Position, dass die ukrainischen Arbeiter ihre eigenen Klasseninteressen haben, die weder mit den Interessen des russischen Imperialismus noch mit denen des amerikanischen Imperialismus übereinstimmen. Deshalb verfolgen wir die Verhandlungen zwischen Putin und Trump mit großer Skepsis und erwarten nichts Gutes von ihnen.

Sie haben natürlich Recht, dass Trump im Interesse der amerikanischen Monopole arbeitet und Putin im Interesse der russischen. Viele in der Ukraine sprechen derzeit von einer Absprache zwischen dem amerikanischen und dem russischen Imperialismus zum Nachteil der Ukraine. Viele Politiker weltweit berücksichtigen die Ukraine überhaupt nicht als unabhängiges Land und verweigern dem ukrainischen Volk seine eigene Perspektive, indem sie es als „Marionette der NATO” betrachten. Das klingt sehr beleidigend.

Aber wie dem auch sei, für die Arbeiterklasse der Ukraine ist jeder „schlechte Frieden besser als ein guter Krieg”. Wir haben es bereits geschafft, unser Land und unser Volk unabhängig zu halten, und wir wurden nicht vom russischen Imperialismus besetzt. Im Falle eines Friedens hätte die ukrainische Arbeiterklasse die Chance, sich zu erholen und ihre proletarischen Interessen klar zu artikulieren. Und die Arbeiterklasse der Ukraine hat keine gemeinsamen Interessen mit dem Imperialismus – weder mit dem russischen, noch mit dem westlichen!

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Bergarbeitern der Welt aus der Ukraine unsere proletarischen Grüße zu übermitteln. Es lebe die Internationale Bergarbeiterkoordination! Bergarbeiter aller Länder, vereinigt euch!

