Liebe Freundinnen und Freunde der Palästina-Solidarität, der Countdown läuft und der Termin der Gründungsversammlung steht vor der Tür. Das wird eine großartige Angelegenheit! Dazu möchten wir euch noch wichtige Hinweise und letzte Informationen geben, aber auch noch in eine Auseinandersetzung mit euch treten:



1. Bis jetzt haben sich über 50 Personen angemeldet, darunter auch neue Organisationen. Das ist schon mal sehr gut. Das Problem: Die Zahl der angemeldeten Initiativgruppen entspricht nicht dem gemeinsamen Beschluss vom 1. November, mit dem Aufbau der Organisation die nachhaltige Solidarität mit dem palästinensischen Volk höherzuentwickeln und Initiativgruppen zu bilden.



Die Situation in Palästina ist nach wie vor äußerst brisant. Gleichzeitig sind weltweit Demonstrationen und Proteste seit dem Waffenstillstand zurückgegangen. Militärische Angriffe, Ermordungen und Überfälle reißen nicht ab. Hunger grassiert weiter und die medizinische Versorgung ist fast unmöglich. Der deutsche Bundeskanzler verspricht Israel wieder unverbrüchliche Solidarität und hat die Waffenlieferungen wieder vollständig aufgenommen. Die Bundesregierung stimmte gegen die Verlängerung des UNRWA‑Vertrags.



Gerade jetzt ist die Zeit, von sporadischen Aktivitäten wie Demonstrationen und Spendensammlungen überzugehen zur nachhaltigen, umfassenden Organisierung der Solidarität!



Also lasst uns unsere Entscheidung vom 1. November ernst nehmen, ebenso wie unsere Versprechen gegenüber dem Al-Awda-Krankenhaus und den Menschen in Palästina – sowohl in Gaza als auch in der Westbank: "Gründet Initiativgruppen! Wählt Delegierte sowie Kandidatinnen und Kandidaten für die bundesweite Koordinierung". Zur Anmeldung weiter die E-Mail gaza-solidaritaet@web.de nutzen.

2. Die angekündigte Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Die Gründungsversammlung wird auch im Livestream übertragen, der Zugang kostet ebenfalls 15 Euro. Eine sehr gute Lösung für Daheimgebliebene! Der Livestream umfasst die gesamte Kultur und inhaltliche Diskussion, wird aber beim Tagesordnungspunkt Wahlen abgeschaltet. Er bietet dieses Mal nicht die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Dafür wird alles in Englisch und Arabisch übersetzt.

3. Änderungsanträge zum Satzungsentwurf, Aufruf und zu den Namensvorschlägen bitte schriftlich ausgedruckt mitbringen und bereits bei der Anmeldung vor Ort abgeben. Ebenso die Benennung von Kandidatinnen und Kandidaten für die bundesweite Koordinierung. Sie stellen sich später in je einer Minute selbst vor und werden dann von der Gruppe vorgestellt.



4. Wie angekündigt, gibt es Mittagessen (vegetarisch, Reis mit Gemüse) für 8,50 Euro – wenn ihr es bestellt habt. Kaffee und kalte Getränke kosten jeweils 1,50 Euro. Wenn ihr noch Kuchen oder Süßigkeiten mitbringt, können wir das zum Spendenpreis anbieten, was eine schöne Sache wäre. Wenn alle Unkosten gedeckt sind, geht das Geld natürlich nach Gaza!



Es besteht die Möglichkeit, in der Mittagspause in die Horster Mitte zu fahren/laufen, um dort selbstgemachte Kartoffelklöße zu essen – auch das könnt ihr bei der Anmeldung bestellen.

In solidarischer Vorfreude

