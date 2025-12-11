Die Menschenrechtskatastrophe in Afghanistan

Afghanistan, dieses von den USA und dem Westen geschaffene „Höllenland“, brennt jeden Tag in neuen Flammen der Unterdrückung. Die Feindschaft der Taliban gegenüber Frauen und ihre völlige Auslöschung aus allen Lebensbereichen nimmt täglich größere Dimensionen an. Auspeitschungen und Amputationen sind zum täglichen Geschäft der blutrünstigen Taliban geworden. Junge Frauen und junge Männer nehmen sich das Leben - angesichts tödlicher Armut, Arbeitslosigkeit, psychischer Belastung, Erniedrigung, Gewalt und dem Ausschluss aus Arbeit und Bildung. All diese Leiden haben aus dem Land ein Gefängnis gemacht, in dem die Menschen jeden Moment zerquetscht werden. Eine so tiefe Abscheu und ein so brennender Hass gegen die mittelalterliche Herrschaft der Taliban erfüllen unsere Gesellschaft, dass es nur eines Funkens bedarf, um den Sturm des Volkszorns zu entfachen.

Während die Frauen Afghanistans mit verletzten Körpern und halbtot unter den Hufen der talibanesischen Henker zertreten werden, schweigen ihre ausländischen Unterstützer und Herren — jene, die einst „Menschenrechte“, „Demokratie“ und „Frauenrechte“ predigten — nicht nur zu diesen offensichtlichen Verbrechen, sondern unterstützen diese Kriminellen mit unvergleichlicher Dreistigkeit: Sie schicken ihnen Säcke voller Dollar, übergeben ihnen Botschaften und Konsulate und empfangen die Mörder unseres Volkes mit dem roten Teppich. Dieser offenkundige Verrat der imperialistischen Mächte an unserem Volk und ihr schrecklicher Faschismus — Hand in Hand mit den Zionisten in Gaza — haben zum tausendsten Mal bewiesen, dass „Menschenrechte“ für diese Feinde der Menschheit nichts weiter sind als eine Falle zur Unterwerfung anderer Nationen, während sie selbst diese menschlichen Werte verhöhnen.

Wir haben als politische Organisation stets betont, dass Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte weder durch Flehen und Bitten erlangt werden, noch Geschenke von plündernden und besetzenden Staaten sind. Die Erringung und Bewahrung dieser Werte ist nur durch Bewusstsein, Organisierung und den Kampf der Unterdrückten möglich. Wir sahen, wie die papierene und falsche „Freiheit“ und die „Menschenrechte“, die während der zwanzigjährigen Besatzung von den USA und ihren afghanischen Handlangern propagiert wurden, über Nacht wie Luft verpufften und Afghanistan den von ihnen selbst gezüchteten Barbaren ausgeliefert wurde. ...

Die Revolutionäre Vereinigung der Frauen Afghanistans (RAWA) ist überzeugt, dass das Leben von Söldner- und reaktionären Gruppen nicht von Dauer ist und sie nicht ewig auf den Schultern ihrer ausländischen Herren sitzen und ihre schändliche Herrschaft fortsetzen können. Daher ist es unsere Pflicht, inspiriert vom heroischen Widerstand des Volkes von Gaza, die Vortrupps der Sklaven Amerikas, Pakistans, Saudi-Arabiens, Irans, der Türkei und Katars zu zerschlagen und mit dem Erringen von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie auf der Grundlage des Säkularismus unsere menschlichen Rechte zu gewinnen.