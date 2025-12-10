Es lockt der Wintermarkt

Herrlich duftend lockt wieder qualitativ hochwertiger Winzer-Glühwein. Das Internet ist voll von Preisvergleichen und der Empörung, wenn eine Tasse inzwischen oft über 5 Euro kostet. Auf unserem Wintermarkt bleibt der Preis bei 3,50 Euro pro Tasse. Vor allem, wenn es um Glühwein vom Winzer geht, eine absolute Seltenheit.



Darüber hinaus erwartet die Gäste wieder ein vielfältiges Programm. Am Freitag beginnt der Abend um 17 Uhr. Ab 19 Uhr legt der Jugendverband REBELL Musik zum Tanzen bei der Winterdisco auf. Am Samstag, den 13. Dezember, öffnet der Markt um 14 Uhr. Es gibt einen Plätzchenwettbewerb (Infos und Anmeldung hier). Einen Winterbasar und Flohmarkt, um sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken und die tollen Reisen von People to People kennenzulernen.



Um 16 Uhr bietet Klaus Arnecke von der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG eine Gesprächsrunde zum Thema "Was ist der moderne Faschismus?" an. Um 17.30 Uhr beginnt der Bauernabend mit herzhaften Speisen und Landbier vom Hof und einem Jahresrückblick auf 2025 aus der Sicht der Landwirte. Um 19 Uhr laden People to People und die Winzer vom Weingut Schmitt und Weingut Winkler zur Weinprobe ein. Für 15 Euro pro Person kann sich jeder durch das Angebot probieren, Neues über den Weinanbau, die Lese und die Lage der Winzer lernen und gemeinsam Lieder schmettern.



Am Sonntag, den 14. Dezember, geht der Winterbasar und -Flohmarkt ab morgens um 10 Uhr weiter. Von 12 Uhr bis 15 Uhr gibt es ein festliches Essen mit vielfältigem Angebot (Details hier). Am 14. Dezember um 17 Uhr schließt der Horster-Mitte-Wintermarkt dann für das Jahr 2025 seine Tore.