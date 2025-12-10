Nahostkrieg
Gaza: Israel schafft weiter Tatsachen bei Besatzung
Generalstabschef Ejal Zamir hat die Rückzugslinie seiner Truppen im Gazastreifen zu einer neuen Grenze erklärt. Nach Armeeangaben sagte er während eines Truppenbesuchs im nördlichen Gazastreifen, dass die sogenannte „gelbe Linie“ eine neue Grenze wäre. Sie sei damit sowohl eine vordere Verteidigungslinie für die israelischen Grenzgemeinden und zugleich eine Angriffslinie. Damit wird ein weiterer Teil des laut UNO-Beschluss palästinensischen Gebiets entgegen jeden internationalen Rechts anektiert und die Bevölkerung damit vertrieben – während Bundeskanzler Merz noch in Israel war, und ohne, dass dieser auch nur ein Wort darüber verlor.