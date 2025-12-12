Gaza-Solidarität auf dem Essener Weihnachtsmarkt

Am Samstag, den 20. Dezember veranstaltet die Gaza-Soli-AG des Jugendverband REBELL von 15 Uhr bis 19 Uhr eine Kundgebung und Mahnwache an der Kettwiger Straße / Ecke Zwölfling.

Anlass ist eine Spendensammlung zum Aufbau des Gesundheitsnetzwerks Al-Awda. Sein Krankenhaus in Gaza ist größtenteils zerstört, doch die Mitarbeiter sind sich einig: „Solange noch ein Mensch in Gaza ist, bleiben wir hier.“

Der Physikstudent Tristan Großkopf sagt: „Bundesweit haben wir 35 AGs gegründet. In Essen sammeln wir seit zwei Monaten Spenden. Wir arbeiten auf den Stand auf dem Weihnachtsmarkt hin. Dort gibt es Kaffee, Tee und Plätzchen. Es gibt die Möglichkeit, zu spenden, sich über Al-Awda zu informieren und selbst aktiv zu werden. Wir freuen uns über jede*n, der / die kommt.“