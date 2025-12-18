Gedanken zu Trumps "Nationaler Sicherheitsstrategie"

In dem Zusammenhang, der in dem oben genannten Artikel beschrieben wird, muss meines Erachtens auch ein weiterer Punkt beachtet werden. Diesen möchte ich bezeichnen als „offene Krise der NATO".



Befeuert durch Trumps "America first"-Politik, aber auch Widersprüchen anderer NATO-Mitgliedsstaaten untereinander, wird diese offene Krise deutlich. Warum spreche ich von "offener Krise" und nicht einfach nur von "Krise der NATO"?



Weil die NATO vom ersten Tage ihres Bestehens an in einer latenten Krise, die mal mehr, mal weniger deutlich wurde, steckte. Eine latente Krise deswegen, weil es sich um ein Bündnis verschiedener kapitalistischer, imperialistischer, zum Teil faschistischer Staaten handelt. Die gesetzmäßigen Widersprüche dieser Staaten untereinander ließen sich zu keinem Zeitpunkt grundsätzlich wegreden. Das war übrigens eine Seite, die von den NATO-Staaten bewusst zur Irreführung der Massen benutzt wurde, nämlich, dass so getan wurde, als ob es die zwischenimperialistischen Widersprüche durch das Bestehen der NATO nicht mehr gäbe.



Nicht erst Trump hat das in diesem Jahr u.a. bereits mit seinen aggressiven – bisher meist "nur" verbalen – Angriffen gegen Dänemark (Trumps Besitzanspruch Grönlands) und Kanada, mehr als deutlich gemacht.



Putin hat das erkannt und nutzt die offene Krise der NATO, das uneinheitliche Vorgehen der NATO-Mitgliedsstaaten, für seine Interessen geschickt aus. Die Forderung nach Auflösung der NATO, die von der MLPD vor schon vielen Jahren, in Zusammenhang mit der nach Auflösung von Interventionseinheiten der EU und Bundeswehr, aufgestellt wurde, ist auch unter diesen Gesichtspunkten von besonderer Wichtigkeit und Aktualität, denn auch die in der offenen Krise der NATO sich zuspitzenden zwischenimperialistischen Widersprüche der NATO-Mitgliedsstaaten tragen elementar zur steigenden Gefahr eines Dritten Weltkrieges bei.