Gemeinsam gegen die drohende Abschiebung der mit uns befreundeten Familie nach Armenien!

Bei ihrer Flucht vor 13 Jahren erhielt die Familie – aus Angst aufgrund der Situation in ihrer armenischen Heimat – in Russland neue Dokumente – also einen neuen Namen mit neuem Herkunftsland. Dies soll ihr jetzt zum Verhängnis werden und als Begründung für die drohende Abschiebung herhalten.

Insgesamt war die Kundgebung kämpferisch. Es gab viele gute Beiträge der Anwesenden am offenen Mikrofon zu der unmenschlichen Abschiebepraxis der Stadt. Insbesondere eine Erzieherin und der Leiter der Kita, in der der kleine Sohn der Familie ist, äußerten ihr vollständiges Unverständnis und ihre größte Sorge: Die Abschiebung würde für die Kinder (die sie alle gut kennen) eine Katastrophe bedeuten.

Die anwesenden Rotfüchse berichteten, dass sie in ihrer Schule von Klasse zu Klasse gegangen seien, um für die Teilnahme an der Kundgebung zu werben – eine tolle und mutige Aktion!

Die Vertreterin der MLPD ordnete die drohende Abschiebung in die ultrareaktionäre Flüchtlingspolitik der Regierung und der gesamten EU ein, mit der das Asylrecht faktisch abgeschafft wird. Sie vertrat überzeugend, weshalb die MLPD mit ihrem 11-Punkte-Programm für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik eintritt.

Wir lassen weiter von uns hören!

Das 11-Punkte-Programm für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik kann beim Verlag Neuer Weg als Faltblatt bestellt werden (Preis: 15 Cent pro Stück); vertrieb@neuerweg.de