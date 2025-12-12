ICOR-Homepage
Generalsekretär der NCP (Mashal) zur aktuellen politischen Lage in Nepal und zur Gen-Z-Bewegung
Auf der Homepage der revolutionären Weltorganisation ICOR ist ein Beitrag des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Nepals (Mashal) (NCP [Mashal]), M.B. Singh, veröffentlicht worden. Es handelt sich dabei um ein Konzeptpapier, das M. B. Singh im Rahmen eines interaktiven Programms zum Thema „Die aktuelle politische Lage in Nepal und die Gen-Z-Bewegung“ vorgelegt hat. Dieses Programm wurde von der Rastriya Janamorcha (Nationale Volksfront) in Kathmandu am 22. November 2025 organisiert und durchgeführt.