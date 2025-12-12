Gewerkschaft P.E.N.E.N. kündigt weiteren 24-Stunden-Streik an

Die Gewerkschaftsführung von P.E.N.E.N. schreibt:

Wir geben nicht nach, bis wir Recht bekommen. Wir haben gestern Abend in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, einen neuen 24-stündigen Streik für RO/RO-Schiffe auszurufen. Dies ist die einstimmige Antwort auf die Verhöhnung unserer berechtigten Forderungen durch die Reeder, die Regierung und das Ministerium für Schifffahrt.

Wir weisen darauf hin, dass die zentralen Forderungen unseres Streiks folgende sind:

Festlegung der Besatzung von RO/RO-Schiffen entsprechend ihren Bedürfnissen und ihrer Sicherheit

Einführung von zwei freien Tagen pro Monat außerhalb des Schiffes, wie es auch in der Küstenschifffahrt gilt

Einführung einer Gefahrenzulage von 15 %

Wesentliche Anpassung der Garagen- und Gefahrengüterzulagen.

Diese berechtigten Forderungen liegen seit neun Monaten den Reedereien und dem Ministerium für Schifffahrt vor. Ihre Antwort und Haltung sind negativ und inakzeptabel!

Daher tragen sie die volle Verantwortung für die Fortsetzung unseres Streiks.

Es sei darauf hingewiesen, dass gestern Nachmittag am RO/RO-Kai in Keratsini (Vorort von Piräus) eine Versammlung der Streikenden und Solidaritätsbekundungen für ihren Kampf stattfand, an der Gewerkschaften und Kollektive teilnahmen.

Heute Vormittag ist eine neue Streikversammlung geplant und am Nachmittag um 18 Uhr eine Solidaritätskundgebung für die streikenden Seeleute.

Gestern am späten Nachmittag, nach dem Entladen der Fahrzeuge, schloss sich auch das RO/RO-Schiff „TALOS” der Reederei „CRETA CARGO” unserem Streik an. Heute werden weitere Schiffe in Keratsini anlegen, die sich voraussichtlich dem Streik der P.E.N.E.N anschließen werden.