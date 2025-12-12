Duisburg

Duisburg

Gruß von der Gaza-Solidaritätsaktion

Gruß von der Gaza-Solidaritätsaktion
Bild von der Aktion

Wir waren am Abend des 11. Dezember auf der Straße: am Eingang zum Duisburger Weihnachtsmarkt. Erreicht haben wir  nicht viele Leute, aber der Einsatz war sehr erfolgreich. Für Gaza haben wir in einer Dreiviertelstunde 106,60 Euro gesammelt. Zwei Delegierte aus Duisburg wurden für die Delegiertenkonferenz am kommenden Sonntag gewählt.