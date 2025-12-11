Heilbronn: Gelungenes Programm

Der Jugendverband REBELL hatte mit den Kindern ein vielfältiges Programm vorbereitet: So gab es einen Tanz der Kinder mit einer ansprechenden Choreografie, eine kleine Kampfsport-Vorführung und eine ansprechende Präsentation über das „Rotfuchs-Jahr“ 2025. Im Mittelpunkt des Jahres stand die Solidarität mit den Kindern in Gaza.



Auch der Nikolaus mit einem großen Sack voller Geschenke fand den Weg in die Frauenräume der Kulturfabrik „Zigarre“. Obwohl er bekanntlich von weither angereist war, war er bestens informiert über Stärken und Schwächen der anwesenden Kinder. Anerkennend äußerte er sich über ihre Fortschritte beim Sport und in der Schule. Kritisch und humorvoll setzte er sich mit Gezänk unter Geschwistern auseinander. Er forderte die Kinder auf, sich besser in das Team einzubringen.



Das gelungene Programm endete mit Tanzspielen und dem gemeinsamen Aufräumen. Mit Rotfuchs-Plätzchen und vor allem einem guten Eindruck vom Rotfuchsleben traten die Familien den Heimweg an.