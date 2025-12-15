Internationale Solidarität am Nikolaustag

In Vorbereitung auf die gemeinsame Feier von Rotfüchsen, REBELL und MLPD wurden Plätzchen gebacken, als Spendenaktion für "Gaza soll leben!" Rebellen bereiteten den Raum mit vor. People to People war mit einer Reihe an Büchern und Kunsthandwerk da. Einer von der MLPD las einen Brief eines Kindes aus den 1980ern vor, das nicht in den Krieg ziehen möchte und sich eine friedliche Welt wünscht. Das ist heute aktueller denn je mit der Gefahr eines Dritten Weltkrieges. In der Präsentation des Rotfuchsjahres wurde die Vielfalt sichtbar, was Rotfüchse machen und wo sie aktiv sind. Ob ein Sportfest im Wohnviertel, ein Sommercamp mit Kindern und Freunden aus anderen Städten oder die regelmäßigen Treffen, bei denen die Rotfüchse selbständig lernten, was in Gaza los ist.



Neben den leckeren Kuchen, Lebkuchen und dem Kinderpunsch, sangen wir Weihnachts- und Rotfuchslieder und sahen eine einstudierte Zirkusvorführung, bei der alle begeistert waren. Nicht gefehlt hat der Besuch des Nikolauses, der betonte, dass es für die vielfältigen Aktivitäten wichtig ist, dass die Rotfüchse auch regelmäßig da sind bei den Rotfuchstreffen. Die Rotfüchse haben ein vielfältiges Programm, mit dem sie mutiger an andere Kinder herangehen können, dass sie auch mehr werden und wieder den Kampf um einen Raum in Darmstadt aufnehmen!