Debatte um die Todesstrafe
Israel: Faschisten laufen mit goldenem Henkersknoten am Revers herum
Der Faschist Benjamin Netanjahu treibt die Rechtsentwicklung in Israel innenpolitisch voran. Er hatte nicht nur zugelassen, dass die faschistische Partei Otzma Yehudit seines „Ministers für die nationale Sicherheit“, Itamar Ben-Gvir, einen Gesetzesentwurf für die Einführung der Todesstrafe in die Knesset einbrachte – er hat das sogar unterstützt. Vor einigen Tagen ist dieser Gesetzesentwurf tatsächlich durch die erste Lesung des Parlaments gekommen. Wenn es dieses Gesetz durch die Knesset schafft, und Gesetz wird, wird es ein Freibrief sein, ganz legal jeden, der in den Augen der faschistischen Netanjahu-Regierung den Tod verdient, hinrichten zu lassen. Wie diese Menschen ticken, zeigt ein Bild, das auf dem Instagram-Kanal Eye on Palestine veröffentlicht wurde und Mitglieder der Otzma Yehudit mit goldenen Henkersknoten als Ansteckr am Revers zeigt.