Türkei
Izmir: Streik bei Kommunalverwaltung
Ungefähr 2.000 Arbeiter, die bei der Gemeinde Buca in İzmir beschäftigt sind, sind wegen ausstehender Löhne und Unstimmigkeiten im Tarifvertrag am Montag in den Streik getreten. Die Gewerkschaft DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Branch beschloss, den Streik zu beginnen, weil der Bürgermeister von Buca, Görkem Duman sich nicht an Vereinbarungen gehalten hat. Danach hätten die Oktobergehälter und die rückwirkenden Tarifvertragsunterschiede bis zum 30.11. ausgezahlt werden müssen. Aber trotz der eingeräumten 5-Tage-Frist sei keine Zahlung erfolgt. Aufgrund der Entscheidung der Gewerkschaft traten etwa 2.000 Arbeiter nach der morgendlichen Arbeitsaufnahme in den Streik. Die Arbeiter versammelten sich vor dem Gebäude der Gemeinde Buca, um eine Presseerklärung abzugeben.