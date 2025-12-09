Kämpferische Bergarbeiterbewegung blickt zurück und nach vorne

Die kämpferische Bergarbeiterbewegung lädt zum Rückblick und Ausblick ein: Am Dienstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr in Marl-Hüls, Pfarrheim St. Konrad, Ecke Römer-/Tannenstraße.



Mit der beabsichtigten „Ausgliederung“ von Bergmannswohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau in Marl-Hüls steht die VIVAWEST, Tochter von RAG/RAG-Stiftung, öffentlich am Pranger. Gleichzeitig müssen endlich die seit Jahren geforderten und dringend notwendigen Reparaturen sowie Instandsetzungen auf Kosten von VIVAWEST erfolgen. Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.



Das ist Grund genug, den Jahreswechsel gemeinsam zu feiern – bei Würstchen, Salat, Glühwein oder alkoholfreien Alternativen. Natürlich wird dabei auch beraten, wie es im kommenden Jahr weitergeht.

Weitere Treffen in 2026 immer am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am:

20. Januar, 17. Februar, 17. März, 21. April, 19. Mai, 16. Juni, 21. Juli, 22. September, 20. Oktober, 12. November, 15. Dezember.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung