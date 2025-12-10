Konferenz Zimmerwald 2.0: Buch und Videodokumentation!

Die Dokumentation über unsere Zimmerwald-2.0-Konferenz im September 2026 ist fertig. Sie erscheint gedruckt in deutscher Sprache ab dem 13. Dezember. Es hat 263 Seiten und ist ein Gemeinschaftsprodukt von United Front und MLGS¹. ...



Und dann das Highlight: Fast gleichzeitig erscheint der Livemitschnitt der Konferenz. Das Besondere daran: Wir haben in aufwändiger Arbeit das ganze Deutsch untertitelt und damit ist es mit einem Mausklick auf YouTube mit Untertiteln in unzähligen Sprachen der Welt zu sehen. Es ist die vollständige Videodokumentation mit dem Titel Zimmerwald Conference 2.0 in Zurich 2025 und ist nun auf dem YouTube-Kanal der United Front

Sie hat vier Teile (Begrüßung und Einleitung und alle drei Themenblöcke) und mit einer Zeitschiene ist schnell auffindbar, was man sehen möchte. Eine gute Möglichkeit, den Film oder Teile davon zusammen anzuschauen und zu diskutieren.



Lasst euch dieses Dokument eines Ereignisses mit langfristiger Bedeutung, vor allem bezogen auf die Bündnisarbeit gegen Faschismus und Krieg, nicht entgehen!

Hier gibt es alle Informationen über das Buch – wo und wie man es erhält.



Hier geht es zur Videodokumentation.

Hier gibt es das Cover des Buchs als pdf-Datei