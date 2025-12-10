Russland
Kursk: Protest nach Ankündigung von Kürzungen
Zahlreiche Einwohner der russischen Region Kursk organisierten am Montag eine Protestaktion vor dem Verwaltungsbüro des Bezirks Sudzhansky in der regionalen Hauptstadt. Der Protest richtete sich gegen die angekündigte Einstellung der monatlichen Entschädigungszahlungen an die Einwohner, deren Häuser während des Einmarsches der Ukraine schwer beschädigt worden waren. Seit Februar erhielten die vertriebenen Einwohner der Region Kursk monatliche Zahlungen in Höhe von 65.000 Rubel (800 Dollar) sowie weitere Unterstützungsleistungen.Jetzt erklärten der Gouverneur der Region Kursk, dass diese Mittel ab Januar stattdessen für umfassendere Wiederaufbau- und Entwicklungsmaßnahmen verwendet werden sollen. Bis zu 200 vertriebene Einwohner versammelten sich am Montag vor dem Verwaltungsbüro des Bezirks Sudzhansky in der regionalen Hauptstadt und erklärten, dass die Kürzung der Zahlungen ihnen keine Überlebensgrundlage mehr lassen würde.