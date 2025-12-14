Letzte Bochumer Montagsdemo im Jahr 2025

Das Schwerpunktthema war die Demagogie der AfD und die Auseinandersetzung um ein Verbot dieser faschistischen Partei. "Die AfD behauptet, eine Partei der kleinen Leute und eine Friedenspartei zu sein", leitete einer der Moderatoren die Debatte ein, "tatsächlich unterstützt die AfD eine längere Arbeitszeit, die Kürzung von Sozialleistungen, die Verschärfung von Sanktionen gegen Erwerbslose, die verschärfte Abschiebung von Flüchtlingen und die Einführung einer Wehrpflicht.



Die AfD ist zwar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, aber nur, damit Deutschland die stärkste Armee in Europa aufbauen kann. Sinngemäß

meinte die AfD (auch auf der Tagung in Gießen): Alle Männer sind als Soldaten geboren. Zu der neuen Rentenreform hat sich die AfD der Stimme enthalten."



Alle Montagsdemonstranten verurteilten die Übergriffe der Polizei in Gießen auf gewaltlose Demonstranten. "Mit einem Verbot dieser Partei wäre eine faschistoide Gefahr nicht gebannt. Eine neue faschistische Partei mit anderem Namen würde entstehen. Hier ist besonders die Jugend aufgerufen, hinter den Kulissen des Parteiprogramms dieser Partei den wahren Charakter der AfD zu durchschauen", lautete eine Wortmeldung. "Ein Verbot der AfD könnte nicht die politische Meinung der Tausenden Wähler dieser Partei verändern, aber zumindest gäbe es keine öffentlichen Zuschüsse für diese Partei und vor allen Dingen würde die AfD nicht mehr zur Wahl zugelassen", war die Antwort eines Redners.



Es wurde auch das häufige Argument erwähnt, man solle die AfD gewähren lassen, im Nachhinein würden die jetzigen Sympathisanten merken, welche Politik diese Partei anstrebt.



Ein Moderator klärte auf: "Da hat man ein gutes Beispiel in den USA unter Trump. Dieser Präsident versprach seinen Wählern viel, jetzt zeigt sich sein wahres Gesicht. Die Nationalgarde wird rechtswidrig in Provinzen gesandt; Trump bezeichnete Antifaschisten als Kriminelle und forderte sogar deren Todesstrafe! Trump bekämpft auch Flüchtlinge und Naturschutzorganisationen."

Obwohl es unterschiedliche Meinungen zum Verbot der AfD gab, waren alle Montagsdemonstranten gegen die demagogische Politik der AfD. Eine Montagsdemonstrantin der ersten Stunde verteilte auch dieses Jahr wieder kleine Geschenke.

Die Moderatoren wünschten allen ein gesundes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr!