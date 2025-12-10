Livestream Gründungsversammlung Palästinaorganisation: Ticketshop ist online!

Die Gründungsversammlung findet am 14. Dezember 2025 von 11 Uhr bis 16 Uhr im Lichthof des Arbeiterbildungszentrums statt (Schacht III in Gelsenkirchen-Horst, Koststraße 8)

Eingeladen sind je zwei gewählte Delegierte pro Initiativgruppe und interessierte Gäste. Die Delegierten haben Rede-, Stimm- und Wahlrecht, die Gäste nur Rederecht

Die Unterlagen zur Tagung sind auf der Homepage von SI zu finden: https://solidaritaet-international.deI

Die Gründungsversammlung im Livestream für 15 Euro

Der Ticketshop für den Livestream ist online! Wer nicht persönlich vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, die gesamte Versammlung im Livestream für 15 € zu verfolgen:

So kommt ihr zum Online-Ticket

Ruft ticket-provider.de/si/gaza-gala/ auf Auf „Zum Warenkorb hinzufügen” klicken. Auf „Zur Kasse“ klicken. Bei „Kontaktinformationen” die E-Mail-Adresse eingeben. Zahlungsmethode „Banküberweisung” auswählen und auf „Fortfahren” klicken. „Zahlungspflichtig bestellen” Dann erscheinen die Kontodaten für die Überweisung. Ihr erhaltet zugleich eine E-Mail mit einer PDF-Datei. In dieser Datei findet ihr den Link zum Livestream

Bei der Konferenz Zimmerwald 2.0 im September hat die Sache mit dem Livestream gut geklappt. Die Gebühr von 15 Euro trägt zur Finanzierung des Livestreams und der Videoarbeit der MLPD bei. Natürlich ist es noch schöner, persönlich dabei zu sein. Aber für diejenigen, denen das nicht persönlich möglich ist, ist der Livestream ein hervorragendes und preiswertes Angebot. Macht rege davon Gebrauch!